Alle fiamme Balena di Allegrucci a Triennale Milano, persona fermata

Un uomo è stato fermato. L'installazione in cartapesta è una delle quattro di animali in via di estinzione e fa parte del progetto "La fragilità del futuro" dell'artista, che è anche maestro dei Carri di Viareggio

La Balena, l'installazione di Jacopo Allegrucci realizzata per la 24/a Esposizione internazionale di Triennale di Milano è stata data alle fiamme questa mattina. È stato individuato e preso in consegna dagli agenti della Questura di Milano il presunto piromane. L'uomo, la cui posizione è al vaglio degli investigatori, sarà probabilmente arrestato per incendio doloso. Il gigantesco cetaceo in cartapesta azzurra era stato realizzato per la mostra cominciata il 13 maggio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L'installazione è una delle quattro di animali in via di estinzione per la Triennale e fa parte del progetto "La fragilità del futuro" di Allegrucci, che è anche maestro dei Carri di Viareggio.