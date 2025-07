Incendi Italia, i danni causati dai roghi dalla Maremma alla Sardegna

Un forte incendio ha fatto temere per il peggio in un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in località Rocchette, spiagge della Maremma. Il fuoco sarebbe partito da un'avaria a un dissalatore, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 600 persone dalla struttura. I turisti hanno trascorso la notte in un palazzetto dello sport. Usati mezzi di Autolinee Toscane e scuolabus del Comune per evacuare la gente. Tra i testimoni dell'incendio nella pineta anche Rosy Bindi, ex ministro ed ex presidente della Commissione Antimafia.