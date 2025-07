Reggia di Caserta, rubava acqua dalle fontane per irrigare: arrestato

Un uomo avrebbe rubato acqua dai Giardini Reali attraverso un allaccio abusivo per portarla in un fondo agricolo di proprietà dell'Istituto Diocesano di Sostentamento al Clero di Caserta, di cui era concessionario, e irrigare gli appezzamenti di terreno

Rubava l'acqua dalla Reggia di Caserta per alimentare un appezzamento di cui era concessionario. Un uomo di 58 anni, imprenditore agricolo di Caserta, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Caserta e del Nucleo Carabinieri Forestale di Caserta per furto aggravato e continuato di acqua pubblica con danneggiamento di bene culturale patrimonio Unesco, invasione di terreni o edifici dello Stato e attività di gestione di rifiuti agricoli non autorizzata. L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, ed è partita con lo scopo di verificare le cause di un'anomala, quanto evidente, carenza di fornitura idrica presso le vasche e le fontane borboniche dei giardini della Reggia di Caserta.