Mara Severin, chi era la sommelier morta nel crollo a Terracina

Aveva 31 anni, era originaria di Sabaudia ed era un'esperta di vini. A trovarla tra le macerie è stato un vigile del fuoco, che ha subito allertato i soccorsi. La donna è stata rianimata sul posto ed è stata poi portata d'urgenza in codice rosso in ospedale. Le lesioni riportate, però, erano troppo gravi ed è deceduta

Si chiamava Mara Severin e aveva 31 anni la ragazza morta nel crollo del tetto del ristorante stellato Essenza nel centro di Terracina, in provincia Latina, la sera del 7 luglio. La donna era una sommelier, come si legge sul sito del locale, e guidava il servizio insieme a un altro collega. Dopo quanto accaduto, la Procura di Latina ha disposto il sequestro del locale.

Il crollo e poi il decesso

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, quando è avvenuto il crollo Severin si trovava vicina alla porta del locale. A trovarla tra le macerie è stato un vigile del fuoco, che ha subito allertato i soccorsi. Immediatamente presa in carico dal 118, la donna è stata rianimata sul posto ed è stata portata d'urgenza in codice rosso in ospedale. Le lesioni riportate, però, erano troppo gravi e la 31enne è deceduta. I feriti sono circa una decina, tre in in prognosi riservata.

Sommelier esperta

Originaria di Sabaudia, Mara Severin era specializzata nella selezione di etichette e nell'abbinamento con i piatti dello chef Simone Nardoni. Da quanto emerge, al ristorante accoglieva i clienti e suggeriva i vini da degustare. Come scrivono diversi quotidiani, chi la conosceva la descrive come "preparata, seria e sempre sorridente". Il ristorante Essenza ha una cantina importante: oltre 800 etichette, con un'ampia selezione di Champagne.