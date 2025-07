Energia, Saipem e l’Università Luiss insieme per ricerca e formazione

Siglato un accordo triennale tra la società leader globale nell’ingegneria per il settore energetico e il prestigioso Ateneo intitolato a Guido Carli

Saipem e l’Università Luiss Guido Carli hanno siglato un accordo di collaborazione triennale per promuovere iniziative congiunte nei campi della ricerca, della formazione e dell’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro. L’accordo è stato annunciato a Roma, presso il campus Luiss di viale Pola, in occasione di un incontro tra il Rettore dell’Ateneo, Paolo Boccardelli, il Presidente di Saipem, Elisabetta Serafin e Massimiliano Branchi, Chief People, HSEQ and Sustainability Officer di Saipem.