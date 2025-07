Caso Resinovich, da 8 settembre nuovi esami ad Ancona su reperti

La gip Flavia Mangiante lo ha deciso oggi nell'ambito dell'udienza per l'esame probatorio. Gli esperti avranno 120 giorni di tempo per espletare tutte le analisi che verranno effettuate presso un'azienda ospedaliera Marche, su campioni nuovi e già analizzati

120 giorni per completare le analisi

L'incarico per lo svolgimento delle analisi è stato conferito ai professori Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi. Avranno 120 giorni di tempo, a partire dall'8 settembre, per espletare tutte le analisi che verranno effettuate ad Ancona presso l'Azienda ospedaliera delle Marche. L'udienza di oggi, cominciata sotto l'assedio di telecamere e giornalisti poco dopo le 15, si è conclusa dopo un'ora e mezza circa. La prossima udienza è stata calendarizzata per il 30 marzo alle 9.30 per l'esame e i risultati delle perizie. Presenti anche gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua difensori di Sebastiano Visintin che hanno confermato come non ci siano altre novità all'orizzonte.