"Cretino" a uno studente, Cassazione: legittima sanzione al professore

Il ricorso respinto

I giudici del Palazzaccio non gli hanno dato ragione respingendo il ricorso che aveva presentato contro il Ministero dell'Istruzione e contro l'istituto Alberto Baggi. Per i magistrati la censura, prevista per la violazione dei doveri del docente, è congrua, anche in assenza di altri elementi aggravanti. Nella decisione i Supremi giudici affermano sostanzialmente che il comportamento dell'insegnante ha giustificato il richiamo formale e non può essere ridimensionato, anche se l'offesa non si è estesa all'intera classe, ma a un solo alunno. Durante i vari gradi di giudizio, il professore aveva ammesso di aver rivolto l'insulto allo studente, ma aveva negato altre presunte espressioni come "maiali" o "animali" rivolte all'intera classe. Tuttavia, già in appello, i giudici avevano chiarito che il provvedimento disciplinare si basava solo sulla parola "cretino", da lui stesso confermata. Nel suo ultimo ricorso in Cassazione, il docente aveva contestato la valutazione dei fatti da parte dei giudici di secondo grado, ma anche questo tentativo si è rivelato vano. Secondo la Suprema Corte, le motivazioni della sentenza d'appello non presentano vizi logici o giuridici e non è stato leso alcun diritto del ricorrente. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto irrilevanti le doglianze sulla forma della comunicazione della sanzione - inviata con raccomandata - giudicandole estranee al merito del giudizio. La decisione conferma come, nonostante i crescenti episodi di aggressioni agli insegnanti da parte degli studenti, il contesto, il ruolo e le parole del docente mantengano un valore decisivo nella valutazione della condotta.