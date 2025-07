Quanti migranti lavorano regolarmente in Italia grazie ai click day?

Osservando i dati degli scorsi anni, pochi. E anche nel 2026, con il nuovo decreto Flussi, le cose non cambieranno. Le responsabilità, secondo i monitoraggi della campagna Ero Straniero, non sarebbero solo da imputare alla burocrazia farraginosa o al personale precario delle prefetture, ma alla stessa legge Bossi-Fini che regola gli ingressi regolari in Italia da oltre vent’anni