Ragazza morta a 22 anni in palestra dopo malore, forse dovuto al caldo

Martina Gillio, 22 anni, è morta dopo aver avuto un malore nella palestra che era solita frequentare a Poirino in provincia di Torino. Sarebbe stato proprio il fidanzato, dopo averla vista accasciarsi a terra, a chiamare i soccorsi. Il 118 è intervenuto immediatamente, utilizzando prima il defibrillatore che la palestra aveva messo a disposizione e poi disponendo il trasferimento in elisoccorso della giovane verso l’ospedale Le Molinette. La procura ha aperto un’inchiesta per tentare di accertare le cause del decesso. La palestra nel frattempo ha comunicato che resterà momentaneamente chiusa.

Il lutto cittadino

Il sindaco di Poirino Nicholas Padalino ha proclamato cinque giorni di lutto cittadino. "La bandiera comunale sarà esposta a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici e, tutti i giorni, sarà osservato un minuto di silenzio alle 12", ha scritto sull'account ufficiale del Comune. L'ente ricorderà anche "Marco Torta, 24 anni, morto nel fine settimana per un tragico incidente ad Arignano". Fino al fine settimana sono annullate tutte le manifestazioni previste in paese, compresa la notte bianca in programma sabato 5 luglio.