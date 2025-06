Travolta e uccisa da ruspa in spiaggia, arrestato il conducente

Il 54enne è indagato per omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro. Il 24 maggio scorso, durante il suo turno, aveva travolto e ucciso la bagnante

Sabato scorso i carabinieri, insieme ai militari della Guardia Costiera di Cervia, hanno arrestato Lerry Gnoli in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna. Si tratta del 54enne indagato per omicidio colposo e violazioni in materia di lavoro perché attorno alle 10.30 del 24 maggio scorso, un sabato, sotto l'azione di sostanze stupefacenti, mentre spianava con una ruspa le dune nel tratto di arenile antistante le colonie di Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate, aveva travolto e ucciso una bagnante, la 66enne di Vicenza Elisa Spadavecchia.