Rogo alla Irigom di Taranto, nessun ferito tra operai

Le fiamme, forse per un corto circuito, sarebbero partite da un nastro trasportatore dell'impianto di trattamento meccanico della plastica. Da verificare l’entità dei danni agli impianti. Sul posto la polizia. In poco tempo si è sprigionata una densa colonna di fumo ben visibile a diversi chilometri di distanza

Un grosso incendio è divampato all'interno dei capannoni dell'impianto Irigom al quartiere Tamburi di Taranto. L'azienda si occupa di lavorazione di rifiuti plastici per trasformarli in combustibili. Nessun operaio è rimasto ferito anche perché in quel momento erano in pausa. Gli imballaggi della plastica sono accumulati dall'altra parte del capannone e quindi non hanno preso fuoco. Da verificare l’entità dei danni agli impianti. Sul posto la polizia.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere partite un nastro trasportatore dell'impianto di trattamento meccanico della plastica, forse per un corto circuito. L'incendio ha generato una densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza e documentata da video e foto postate da cittadini sui social. Molti residenti hanno chiamato le forze dell'ordine e l'Agenzia regionale per l'ambiente segnalando che "l'aria è irrespirabile". In via precauzionale il Comune ha diramato un'allerta chiedendo ai cittadini di "tenere chiuse porte e finestre" ed "evitare di attivare sistemi di ventilazione forzata".