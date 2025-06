Denisa Adas, 3 agenti indagati per aggressione in carcere a Frumuzache

Tre agenti del penitenziario di Prato saranno interrogati per i reati di rifiuti di atti d'ufficio e lesioni colpose, a seguito dell'aggressione in carcere a Vasile Frumuzache, reo confesso dei due delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Il 6 giugno scorso un detenuto fu "lasciato del tutto libero di versargli un pentolino di olio bollente, intriso di un bicchiere di zucchero, sul volto e sugli arti" ustionandolo

Tre agenti del penitenziario di Prato sono attualmente indagati per l'aggressione in carcere a Vasile Frumuzache, reo confesso dei due delitti di Ana Maria Andrei e Denisa Maria Adas. Gli agenti saranno ora interrogati dalla procura di Prato per i reati di rifiuto di atti d'ufficio e di lesioni colpose. Nonostante le direttive impartite dalla procura al comandante del carcere e l'assicurazione che si era provveduto a garantire la sicurezza di Frumuzache, il 6 giugno un detenuto fu "lasciato del tutto libero di versargli un pentolino di olio bollente, intriso di un bicchiere di zucchero, sul volto e sugli arti" ustionandolo.

Gli indagati

I tre indagati sono un uomo di 24 anni originario di Caserta, uno di 40 di Belvedere Marittimo (Cosenza) e un 45enne di Napoli. Il procuratore Luca Tescaroli ha evidenziato l'incapacità di assicurare la sicurezza passiva per i detenuti nel carcere di Prato e il caso specifico di Vasile Frumuzache. “È un dato di fatto che non si è riusciti ad assicurare il richiesto controllo e protezione nei confronti del Vasile Frumuzache, poche ore dopo il suo ingresso in carcere", ha detto Tescaroli.

L'inchiesta nel carcere di Prato

Nel frattempo, nel carcere di Prato è in corso una vasta operazione contro l'ingresso di cellulari e droga ai detenuti dei reparti Alta Sicurezza e Media Sicurezza, ristretti anche per reati mafiosi. L'inchiesta, coordinata dalla Procura diretta da Luca Tescaroli, ha portato a indagare quattro agenti penitenziari per corruzione e anomali contatti tra altri quattro agenti e addetti alle pulizie del carcere. Le forze dell’ordine hanno sottoposto a perquisizione 127 detenuti: di questi, 27 sono indagati per reati legati alla detenzione e all’utilizzo illecito di apparecchi di comunicazione e, in alcuni casi, per legami con il traffico di droga. L’inchiesta tocca anche la polizia penitenziaria. Tre agenti, di età compresa tra i 29 e i 32 anni, sono indiziati di corruzione dopo aver, secondo le indagini, facilitato l’ingresso di telefoni e droga in cambio di compensi economici. Oltre a loro, altri quattro agenti risultano coinvolti in rapporti anomali con detenuti e con personale addetto alle pulizie, elemento che – secondo la Procura – rafforza l’ipotesi di un sistema collusivo diffuso. I canali d’ingresso per i materiali illeciti sono molteplici: colloqui con familiari che consegnavano pacchi con telefoni o droga; utilizzo di fionde o palloni lanciati dall’esterno da soggetti provenienti da Napoli; coinvolgimento di agenti penitenziari corrotti, pagati con somme anche di migliaia di euro; impiego di lavoranti interni con maggiore libertà di movimento, incaricati di recuperare i pacchi lanciati dall’esterno. I telefoni erano nascosti dentro pentole modificate, nei sanitari, sotto i wc, in cartelline portadocumenti con doppifondo.