Frana Cadore, persone bloccate nelle case e strade invase da detriti

Nessun ferito ma tanta paura a Concia di Borca di Cadore in Veneto a seguito di una vasta colata detritica. La frana è avvenuta dopo un violento temporale. Diverse le case colpite dal fango con alcune persone che sono rimaste intrappolate all'interno. ascolta articolo

Un forte temporale ha provocato frane e allagamenti in tutto il Bellunese: una frana, in particolare, si è verificata nella frazione di Cancia a Borca di Cadore. Lo riporta il Corriere delle Alpi, spiegando che alcune case sono state investite dai detriti e che i vigili del fuoco stanno intervenendo per la messa in sicurezza e per verificare i danni. La frana - si legge sul sito web del quotidiano - ha invaso anche la strada statale 51 di Alemagna che è stata chiusa: alcune macchine sono rimaste coinvolte.

Non ci sono feriti, restano abitazioni ancora isolate Un piccolo numero di abitanti di Cancia di Cadore, meno di una decina, è già stato evacuato dalle case bloccate dai detriti della grossa frana staccatasi in nottata a causa del maltempo. Non ci sono comunque feriti tra i residenti dell'abitato, riferiscono I vigili del fuoco. Altre case, tra cui un piccolo condominio, devono ancora essere raggiunte dai soccorritori, ma chi vi abita si trova in ogni modo in condizioni di sicurezza. Continua il lavoro delle ruspe per liberare la statale 51 di Alemagna - la strada per Cortina - dalla colata di fango e rocce.

©Ansa

Per motivi di sicurezza resta ancora chiusa la strada statale 51 Continua il lavoro delle ruspe per liberare la statale 51 di Alemagna - la strada per Cortina - dalla colata di fango e rocce. L'ondata di maltempo ha interessato anche il Bellunese e la zona di Alpago. Al momento non si conosce il numero degli abitanti coinvolti. I vigili del fuoco stanno lavorando per liberarli e portarli al sicuro. La frana è avvenuta dopo un violento temporale che ha scaricato in mezz'ora 50 millimetri di pioggia nella zona.