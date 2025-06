L''Antitrust multa alcuni influencer per 65mila euro

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso le istruttorie nei confronti degli influencer Luca Marani, Alessandro Berton, Hamza Mourai, Davide Caiazzo, Luca De Stefani e Michele Leka. Nei confronti dei primi quattro i procedimenti sono stati chiusi con impegni, mentre De Stefani e Leka sono stati sanzionati per complessivi 65 mila euro. Lo rende noto l'Antitrust in un comunicato.

Il caso

Le istruttorie erano state avviate a luglio 2024, spiega l'Agcom, perché gli influencer pubblicavano sistematicamente, su piattaforme social e siti internet, foto e/o video in cui venivano offerti consigli a pagamento per ottenere "importanti guadagni facili e sicuri", sulla falsariga del modello vincente da loro incarnato, senza peraltro utilizzare alcuna dicitura di advertisement per informare i consumatori della natura pubblicitaria dei contenuti diffusi. Inoltre non venivano evidenziati adeguatamente elementi rilevanti per le decisioni di acquisto come il costo dei beni e/o dei servizi offerti.