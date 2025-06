Quando si può licenziare un docente in Italia?

Stefano Addeo, il docente che ha rivolto minacce alla figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato sospeso dall’incarico e rischia il licenziamento. Il suo caso, in mano all’Ufficio scolastico regionale della Campania, ha sollevato alcuni dubbi: si può sospendere un docente di ruolo in Italia? Cosa deve fare un insegnante della scuola pubblica per essere licenziato? L’avvocato Dino Caudullo, presidente della Società italiana di diritto e legislazione scolastica, risponde a Sky tg24 Insider