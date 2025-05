Ristoratrice 26enne trovata morta in hotel a Roma, disposta l'autopsia

La madre della giovane aveva denunciato la sua scomparsa. Una volta localizzata dai carabinieri in questo albergo della Capitale, è intervenuto anche il 118 trovandola in stanza, riversa e in gravi condizioni di salute. I sanitari hanno tentato di rianimarla ma non c'è stato nulla da fare

Una donna di 26 anni, Francesca Marcantognini, titolare di un noto ristorante ad Aprilia, vicino Roma, è stata trovata morta in un hotel in zona Valleranello. Per stabilire con esattezza le cause del decesso è stata disposta l’autopsia. Non sono stati rinvenuti segni di violenza sul corpo. Tra le ipotesi non si esclude il suicidio con un mix di farmaci.