Siracusa, arrestati due carabinieri e un poliziotto dopo denuncia

Favori in cambio di prestazioni sessuali. Arresti domiciliari a carico di tre appartenenti alle forze dell'ordine. E' la conclusione dell'attività di indagine, condotta dalla Squadra mobile della questura di Siracusa e dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale di carabinieri. L'indagine è scattata nel gennaio scorso quando una donna si è presentata all'ufficio denunce di un commissariato per ritirare una querela presentate per altre vicende e, durante l'attesa, avrebbe esternato gravi accuse nei confronti di un appartenente dello stesso commissariato e di due appartenenti alla stazione dei carabinieri che, in precedenza, avrebbero richiesto e ottenuto da lei prestazioni sessuali.