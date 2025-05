Roma, 5 arresti per corruzione nella manutenzione delle strade

L’operazione della Guardia di Finanza ha portato anche al divieto per 17 società di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Le ipotesi di reato sono associazione per delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta

Cinque persone arrestate per corruzione e 17 società interdette a Roma nell’ambito della manutenzione delle strade della Capitale. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica di Roma, ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 5 persone, sottoposte a custodia cautelare in carcere, e 17 società, destinatarie della misura interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Le ipotesi di reato sono associazione per delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta.