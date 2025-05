Comunali, in Piemonte una sindaca eletta col 100% delle preferenze

Vincere con il 100% dei voti, forse un "sogno proibito" per tanti candidati sindaco nei Comuni al voto in tutta Italia, ma a lei è riuscito: Cristina Manfrinetti, vicesindaco uscente di Malvicino, piccolissimo Comune dell'Alessandrino, nella zona di Acqui Terme, con 83 aventi diritto al voto. Non che non mancassero i candidati a primo cittadino, anzi: erano sei, tutti provenienti da fuori provincia. Qui - dove si votava in seguito alla scomparsa del sindaco Francesco Nicolotti - si sono recati alle urne in 63, quindi quasi tutti i 69 residenti effettivi, e tra loro 62 hanno votato per Manfrinetti, avvocato di 43 anni

L'unica scheda senza il suo nome dichiarata nulla

L'unica scheda che non portava il suo nome è stata dichiarata nulla. Tra gli altri Comuni piemontesi al voto, c'era anche Orta San Giulio, in provincia di Novara, 'perla' del Cusio. Qui Giorgio Angeleri era l'unico candidato e il suo vero avversario era l'astensionismo, sostenuto anche dall'ex sindaca dimissionaria Elisabetta Tromellini che ha fatto campagna esplicita per il non voto. Per essere eletto aveva bisogno che il 40% degli elettori si recasse alle urne: alla fine ha votato il 52,09%, quasi tre punti in meno del 55,06 delle precedenti consultazioni, ma sufficiente per garantirgli l'elezione. Ce l'hanno fatta anche gli altri candidati che correvano contro l'astensionismo: Sergio Costamagna a Morozzo e Francesco Lombardo a Sanfront, entrambi nel Cuneese. Curiosità in un altro Comune al voto, San Giacomo Vercellese, dove c'erano ben nove candidati sindaco. Ha vinto Roberto Panattaro della Lista Civica san Giacomo Vercellese, che ha ottenuto il 77,3% dei voti.