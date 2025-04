Tuttofood 2025, Versilfood annuncia la partecipazione

Versilfood, azienda toscana che si occupa della lavorazione e distribuzione di funghi, frutti di bosco, ortaggi e piatti pronti surgelati, ha annunciato la sua partecipazione a TUTTOFOOD 2025, la manifestazione internazionale dedicata al settore agroalimentare che si svolgerà a Milano tra il 5 e l’8 maggio. Durante la fiera, l’azienda presenterà ufficialmente il suo nuovo prodotto: il Mix di Frutta Esotica, una selezione di frutta proveniente da fornitori selezionati in Sud America e Africa. Il prodotto sarà disponibile per il canale retail in ecobag da 300g, con possibilità di formati personalizzati.

Le parole del presidente del Cda

“Essere presenti a TUTTOFOOD è per noi un’occasione strategica per rafforzare il dialogo con i nostri partner, raccontare i nuovi progetti e presentare in anteprima un prodotto in cui crediamo molto", spiega Secondo Tommaso Rocca, Presidente del CdA dell’azienda. "Versilfungo SpA - aggiunge- sta attraversando una fase di crescita solida, sostenuta da investimenti importanti e da una visione chiara: innovare nel rispetto della tradizione, puntando su qualità, sostenibilità e capacità di adattarsi alle nuove esigenze del mercato. La fiera rappresenta il contesto ideale per condividere tutto questo con il nostro pubblico, nazionale e internazionale.”