Uccise Santo Romano per una scarpa sporca, 17enne condannato a 18 anni e 8 mesi

La mamma di Santo Romano: "La giustizia ha fallito di nuovo"

"La giustizia ha fallito di nuovo, è uno schifo, per questo i minorenni continuano ad ammazzare" il duro commento della mamma di Santo Romano, Filomena Di Mare, dopo la lettura della sentenza. "Il mio appello è che venga fatta giustizia vera. Non solo per Santo ma per tutte le vittime innocenti" aveva affermato la donna prima che il tribunale si pronunciasse. "Mi chiedo - aveva aggiunto - quando lo Stato inizierà a dire basta e a fermare tutto questo. Mi aspetto una pena giusta, una pena severa ma soprattutto una pena da scontare davvero. Non possiamo fare le tarantelle o i Pulcinella, condannare a 15 o 20 anni e poi in appello si scala, poi in Cassazione si scala e poi diamo il premio e poi ancora un altro. E alla fine una pena così grande si riduce a 5 anni. No, se un giudice condanna a quindici anni che siano scontati tutti e quindici”.