Liberazione quotidiana: in un libro le storie "normali" del 25 aprile

Pier Vittorio Buffa e Nicola Manaresi hanno scavato nell’archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo), setacciando centinaia di diari, per raccontare come persone comuni festeggiarono il giorno della liberazione dal nazifascismo. Partigiani, famiglie borghesi e persino fascisti. L’autore: “l 25 aprile non è una festa sobria. La libertà è un regalo che va difeso”