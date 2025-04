Pasqua 2025, cosa fare a Firenze: gli eventi da non perdere

Il carro, ben fornito di fuochi d’artificio, quando arriva davanti alla Cattedrale si ferma e aspetta l’inizio della messa. Più o meno alle 11, dall’altare della Cattedrale, l’arcivescovo accende un razzo a forma di colomba (detto appunto “la Colombina”, che simbolizza lo Spirito Santo), che vola fuori dalla chiesa percorrendo un filo che va a colpire il Carro nella piazza, dando vita a spettacolari fuochi d’artificio che incontrano gli applausi di tutto il pubblico: questo è ciò che intendiamo per lo scoppio del carro! Se il rituale procede regolarmente e tutti i fuochi d’artificio esplodono, allora si prospetta un raccolto ricco e florido e buona fortuna per la città e per i suoi cittadini.

Firenze è una delle città d’arte italiane più richieste nel periodo pasquale con i suoi musei aperti per le feste e vari eventi. Ma c’è una tradizione molto attesa e particolare. Ogni anno Firenze celebra la domenica di Pasqua in un modo veramente speciale. Lo scoppio del carro è un appuntamento fisso con più di 350 anni di tradizione: si tratta di una torre alta 2-3 piani (detta anche “Il Brindellone”) trainata da due buoi ornati con ghirlande. Il carro, lungo il suo percorso, viene accompagnato da una processione con percussionisti e sbandieratori, tutti in abiti storici, a cui si uniscono anche i funzionari della città e i rappresentanti del clero fino a Piazza del Duomo.

I musei aperti per Pasqua a Firenze

Per quanto riguarda i musei, il Duomo di Firenze e tutti i monumenti collegati alla cattedrale saranno chiusi il giorno di Pasqua, mentre saranno visitabili normalmente per il Lunedì dell’Angelo. Porte aperte sempre invece alla Galleria degli Uffizi. Oltre alla celebre galleria sono davvero numerosi i musei che saranno accessibili nei giorni di festa, tra i quali:

Galleria dell’Accademia

Museo del Bargello

Cappelle Medicee

Musei civici, che prevedono prolungamenti di orario e visite guidate

Palazzo Vecchio

Attività all'aperto

Non mancheranno le occasioni per girare tra colorate bancarelle. Basterà girare la città per trovarsi di fronte a mercatini e fiere con prodotti tipici, artigianato, cosmetici e molto altro ancora. Se il meteo lo consente, a Firenze e dintorni si trovano molti luoghi dove fare un picnic, come ad esempio il Parco mediceo di Pratolino, sulle colline fiorentine, conosciuto anche come parco di Villa Demidoff: accessibile per tutto il weekend pasquale e gratis. Poi c’è il Giardino Bardini, da non perdere le spettacolari fioriture nei giardini di Firenze, con in testa il glicine di Villa Bardini, senza dimenticare il Giardino delle Rose o il parco dei tulipani di Scandicci, dove il sabato e la domenica è possibile assistere a piccoli concerti all’aria aperta.