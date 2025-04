Pasqua 2025, cosa fare a Bologna: gli eventi da non perdere

Quest’anno la festività cade in un periodo particolare per Bologna. Pasquetta infatti sarà il 21 aprile, che è anche l’anniversario della Liberazione di Bologna. Durante il week end la città propone un ricco calendario di appuntamenti culturali

Quest’anno la festività cade in un periodo particolare per Bologna. Pasquetta infatti sarà il 21 aprile, che è anche l’anniversario della Liberazione di Bologna. Durante il week end la città propone un ricco calendario di appuntamenti culturali. I musei civici e universitari, come la Pinacoteca Nazionale o il Museo Civico Archeologico, restano aperti per accogliere i visitatori curiosi di scoprire il patrimonio artistico e storico della città. Le mostre temporanee in corso, tra cui quelle dedicate ad Antonio Ligabue (prorogata sino al 15 giugno) o Ai Weiwei – che hanno attirato visitatori in tutto il mondo anche lo scorso dicembre e durante le festività natalizie -, offrono l’occasione perfetta per immergersi in nuovi mondi espressivi.

Celebrazioni religiose

Dal punto di vista spirituale, la Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore ospita celebrazioni solenni e momenti di raccoglimento. Altri luoghi simbolo della religiosità cittadina, come la Basilica di Santo Stefano e quella di San Domenico, aprono le porte ai fedeli e ai visitatori in cerca di silenzio e bellezza.