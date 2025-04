Donna uccisa in casa a Udine, sospetti sull'ex che muore in incidente

Dopo il ritrovamento della donna, la Polizia era andata alla ricerca dell'ex marito. L'uomo era ai domiciliari e su di lui pendeva un divieto di avvicinamento alla donna. Poi la scoperta dell'incidente stradale in cui l'ex marito aveva perso la vita, a Basiliano. Si indaga per capire se si sia trattato di un gesto volontario e se sia lui l'autore del delitto

L'uomo però è morto poco dopo in un incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine, forse in un tentativo di fuga o di suicidio. La Polizia sta indagando per verificare se sia stato l'uomo a uccidere la ex moglie e se si sia schiantato volontariamente contro un'autocisterna con l'obiettivo di uccidersi. La vittima e il presunto assassino sono entrambi cittadini tunisini: avevano figli.

Anche quest'anno circa cento donne sono state uccise per motivi legati al genere, molte in ambito familiare e per mano del proprio partner o ex partner. Ecco alcune vicende che hanno scosso l'opinione pubblica

Il delitto e l'incidente

Sul corpo della donna sono state trovate ferite di arma da taglio, che sarebbero dunque le cause della morte. L'uomo era agli arresti domiciliari in una abitazione di Monfalcone (Gorizia). Proprio stamani aveva usufruito di due ore di permesso: secondo quanto si apprende, avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico. Ma non è chiaro se l'avesse al braccio al momento dell'incidente stradale. Proprio in merito allo scontro, gli investigatori hanno notato che sulla strada non risultano segni di frenata. Elemento che rafforza l'ipotesi che abbia voluto suicidarsi schiantandosi contro un'autocisterna. Però, date le condizioni meteorologiche avverse e dunque manto stradale bagnato, non si può escludere che l'uomo abbia frenato ma i segni sull'asfalto siano stati cancellati dalla pioggia.