Romano La Harpe è copresidente della branca svizzero/francese di Exit, un'associazione che aiuta le persone che vogliono morire senza rischi in Svizzera. Siamo andati a incontrarlo a Ginevra per capire come funziona il suo lavoro. La sua storia si può ascoltare nell'ultima puntata del podcast "Cose di oggi" di Sky tg24 a cura di Simonetta Poltronieri ed Emiliano Scalia