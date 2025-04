L’educazione affettiva e sessuale a scuola è una realtà in quasi tutti i Paesi europei ma in Italia è ancora un tabù. Nel capoluogo lombardo l'associazione Welcomed è attiva con i suoi corsi in circa 80 istituti, con bambini e ragazzi che vanno dai 6 ai 18 anni. La responsabile progetti Emanuela Verna a Sky Tg24: "Dalla gestione delle emozioni alla sessualità affrontiamo quegli argomenti che spesso gli adulti liquidano in fretta per imbarazzo o per fatica"