Bortuzzo, l'ex fidanzata Lucrezia Selassiè condannata per stalking

Condanna a 1 anno e 8 mesi, pena sospesa, per Lucrezia Hailé Selassié, accusata di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo. Il campione di nuoto paralimpico aveva denunciato la ex fidanzata, sedicente principessa etiope di 27 anni, che lo aveva perseguitato per mesi dopo la rottura e che era arrivata a minacciarlo di morte se non fosse tornato da lei. Il pm aveva sollecitato una condanna ad 1 anno e 4 mesi nell'ambito di un processo svolto con il rito abbreviato ma il gup di Roma alla fine ha deciso per quattro mesi in più.