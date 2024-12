Manuel Bortuzzo vittima di stalking, la ex Selassiè a processo

Per mesi Manuel Bortuzzo , campione di nuoto paralimpico, sarebbe stato perseguitato dalla sua ex, Lucrezia Hailé Selassiè, che lo avrebbe anche minacciato di morte nel tentativo di convincerlo a tornare con lei. Lo riporta il Messaggero, specificando che la Procura di Roma ha chiesto il processo per la donna, sedicente principessa etiope, accusata di stalking nei confronti del nuotatore.

Udienza fissata per il 13 marzo



I due si erano conosciuti durante l’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip. Avevano avuto una relazione breve, nata e conclusa all’interno del reality. Tuttavia, la donna non avrebbe accettato la fine di quel legame. Terminato il programma, Hailé Selassiè avrebbe iniziato a vessare Bortuzzo con comportamenti sempre più aggressivi, fino a spingerlo a denunciarla. Prima dell’estate, a seguito delle indagini, la 26enne è stata sottoposta al divieto di avvicinamento e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori. Intanto, la Procura ha chiuso le indagini e richiesto il giudizio immediato. Hailé Selassiè ha optato per il rito abbreviato, e l’udienza davanti al giudice è stata fissata per il 13 marzo. Nel capo di imputazione, i pubblici ministeri sottolineano come la donna avrebbe provocato in Bortuzzo "uno stato d'ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita" e di "non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione”.



