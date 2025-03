Nuovo Codice della strada, dopo 3 mesi 61 morti in meno

Sono arrivati, dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i primi risultati dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada. Sono 17.607 le patenti ritirate dalla polizia stradale nei primi tre mesi del nuovo Codice della Strada: un vero e proprio boom di provvedimenti sanzionatori, soprattutto se si confrontano i dati con quelli del periodo appena precedente. Sono stati rilevati 48 incidenti mortali in meno; 61 deceduti in meno; 515 incidenti con lesioni in meno; 815 persone ferite in meno. I dati, raccolti da Polizia Stradale e Carabinieri, consentono quindi di confrontare quanto avvenuto nei primi tre mesi di entrata in vigore del nuovo codice della strada, rispetto allo scorso anno nello stesso arco temporale: dal 14 dicembre 2024 al 13 marzo 2025.

Etilometro

In tre mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme del Codice della Strada, 203.753 conducenti si sono sottoposti a controlli etilometri. Tra loro, l'1,7% ha subìto sanzioni per guida in stato di ebbrezza e lo 0,2% per guida dopo aver assunto stupefacenti. Nella nota del Mit (Ministero dei trasporti) si coglie l'occasione per ribadire che i limiti per il consumo di alcol non sono cambiati con il nuovo codice e per ribadire che alcuni provvedimenti citati dai media nelle ultime settimane - come le multe ai ciclisti in stato di ebbrezza - sono figlie di regole in vigore da decenni e fanno riferimento all'articolo 186 del codice che risale al 1992.