La legge 40, che regola la PMA, ha da poco compiuto 20 anni e nonostante in Itallia una coppia su 5 non riesca ad avere figli in maniera completamente naturale, se ne parla ancora pochissimo. Come se diventare genitori attraverso le tecniche di procreazione assistita fosse sinonimo di inadeguatezza. Oltre al tabù che aleggia sul tema, a renderlo sconosciuto anche la complessità (scientifica e giuridica) delle tecniche. Ne parliamo con Raffaella Serini, autrice del libro "Come nascono i bambini oggi"