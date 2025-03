Festival del Made in Italy, la seconda edizione di Eccellenza Italiana

Nomi d'eccellenza, incontri interattivi e laboratori. Un programma ricco andato in scena al Talent Garden di Milano per la seconda edizione del Festival del Made in Italy , il più grande evento nazionale dedicato alle eccellenze italiane. Moda, design, cucina, motori e innovazione sono stati alcuni dei settori protagonisti di questa giornata unica, organizzata da Eccellenza Italiana , una community con oltre 800.000 membri impegnata nella promozione dell'artigianato e della manifattura italiana.

Il Festival del Made in Italy 2025

Il Main Stage e la Workshop Room hanno ospitato ininterrottamente speech, laboratori e incontri interattivi con oltre 50 ospiti di fama nazionale e internazionale, tra cui lo chef pluristellato Davide Oldani, l’astronauta Paolo Nespoli, il direttore creativo di Persol, Riccardo Pozzoli e il Presidente di Fondazione Altagamma, Matteo Lunelli. Professionisti e ambasciatori del Made in Italy hanno condiviso le loro esperienze nei rinomati distretti d'eccellenza italiani, offrendo ai partecipanti l'opportunità di ispirarsi, scoprire nuove opportunità lavorative e ampliare il proprio network. Inoltre, i partecipanti hanno potuto partecipare a laboratori pratici e sperimentare tecnologie avanzate come simulatori di volo e realtà virtuale.

I partner

Il Festival del Made in Italy 2025 è stato reso possibile grazie al supporto di numerosi partner istituzionali e tecnici. Tra questi, la Commissione Europea, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione Lombardia, il Comune di Milano, l’Agenzia ICE, l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e FIMI hanno patrocinato l'evento, sottolineando l'importanza di valorizzare le tradizioni e l'innovazione italiane. Numerose aziende e istituzioni come Altagamma, Fondazione Cologni, Pastificio Giovanni Rana, Vitale Barberis Canonico, Gi Group, Giva Group, Talent Garden, Qromo, Wired e Quattroruote, hanno contribuito alla realizzazione del progetto, offrendo spazi espositivi, laboratori dedicati e opportunità di networking per i giovani partecipanti. L'evento ha visto anche la collaborazione di media partner di rilievo, che hanno amplificato la visibilità del Festival a livello nazionale. Il successo del Festival del Made in Italy 2025, che ha visto la partecipazione di oltre 2 mila persone, tra cui centinaia di ragazze e ragazzi, e una copertura mediatica di grande respiro, con oltre 3 milioni di visualizzazioni, conferma l'interesse e l'entusiasmo delle nuove generazioni nel riscoprire e valorizzare le eccellenze italiane, creando un ponte tra tradizione e futuro.