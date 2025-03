Cappato: "In Emilia Romagna c'è stato un caso di morte volontaria"

In Emilia-Romagna "ci sono state tre richieste con parere favorevole per quanto riguarda il suicidio assistito, quindi immaginiamo che sia stato concluso tutto l'iter, e uno di questi tre casi è stato esitato, quindi, se la devo interpretare, significa che quella persona ha avuto la morte volontaria". Lo ha detto Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, durante una conferenza stampa a Bologna. In Emilia-Romagna non è stata approvata una legge, ma c'è una delibera della Regione sul fine vita.