Napoli, è morta Nennella: la signora della pizza napoletana

Così i figli l'hanno annunciato sui social: “Oggi viene a mancare la storia di Napoli e noi lo urliamo con orgoglio, perché tu, mamma, hai fatto tanto per questa città e noi non possiamo fare altro che portare avanti i tuoi insegnamenti e la tradizione di famiglia"

È morta a Napoli all’età di 86 anni Concetta Cocozza, da tutti conosciuta come Nennella, vera e propria signora della pizza napoletana. Partendo dalla piccola e storica pizzeria ai quartieri spagnoli di Napoli, dove lavorava fin da bambina, Nennella è stata la guida e mantra dei suoi figli e dei suoi nipoti, che oggi seguono la tradizione di famiglia gestendo numerosi locali. Concetta Cocozza è stata soprannominata Nennella durante le sue prime esperienze in pizzeria, in riferimento alla sua giovane età.