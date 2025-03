Ragazzina di 12 anni cade dal quinto piano ad Asti, è grave

Cosa sappiamo

La 12enne, stano alle prime informazioni, è stata trovata distesa sul marciapiede in stato di incoscienza. Quando sono arrivati i soccorsi la ragazzina era già in gravissime condizioni e riportava diversi traumi e fratture. Secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitata, per cause ancora da chiarire, dal quinto piano del palazzo in cui vive con la sua famiglia. I soccorsi hanno trasportato la giovane vittima al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti in codice rosso. Sempre stando alle prime informazioni, la ragazzina era da sola in casa al momento della tragedia.