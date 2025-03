Droga, cocaina e hashish tra Italia e Olanda: cinque arresti

Le indagini

Le indagini della squadra mobile bolognese, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia territoriale, hanno visto la collaborazione dell'Ufficio investigativo spagnolo, supportato dall'Unita' di Contatto dello S.C.O. presso l'Udyco di Madrid, e delle Squadre Mobili di Rimini, Treviso e Verona, località dove gli indagati sono stati individuati. Nel corso della indagine sono state ricostruite, per il periodo tra aprile e novembre 2020, 9 importazioni di cocaina, per un totale di 41,5 chilogrammi, e altre 9 importazioni di marijuana, per 76,5 chilogrammi. L'organizzazion avrebbe importato nel territorio nazionale 280 chilogrammi di hashish. Il valore economico complessivo dello stupefacente importato è quantificabile in oltre 5 milioni di euro.