Garlasco, legale Poggi: "Nicotina in capelli Chiara? Il padre fumava"

"La nicotina nei capelli di Chiara si spiega col fatto che suo padre fumava". Lo afferma l'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi. "Il tema di oggi sembra essere la

nicotina rintracciata nei capelli di Chiara Poggi. Sul punto invito gli amanti dell'archeologia giudiziaria ad andarsi a leggere pagina 121 e pagina 122 della Corte d'Assise d'Appello che condannò Stasi - spiega - che ha già risolto questo tema banalmente riscontrando come il papà di Chiara fosse un fumatore accanito e quindi Chiara fosse una fumatrice passiva".

La riapertura delle indagini

Della nicotina nei capelli di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007, si è tornati a parlare con la riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia. Sotto inchiesta per concorso in omicidio risulta l'amico del fratello di Chiara Andrea Sempio. Per il delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere il fidanzato di Chiara Alberto Stasi.