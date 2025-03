Vigilessa uccisa in Emilia, "contratto di sottomissione" col killer

Vittima e carnefice avrebbero firmato un “contratto di sottomissione sessuale” un anno prima dell’omicidio che, il 16 maggio 2024, ha scosso Anzola dell’Emilia. Lo ha detto oggi la procuratrice aggiunta Lucia Russo introducendo i temi che saranno trattati durante il processo nel quale Giampiero Gualandi, ex comandate della polizia municipale, è accusato di omicidio volontario di Sofia Stefani, assassinata il 16 maggio dello scorso anno. La donna, 33 anni, fu uccisa con un colpo sparato dalla pistola di ordinanza del suo responsabile con il quale intratteneva una relazione extraconiugale. Nel contratto, è stato riferito in aula, Gualandi si "autodefiniva padrone, colui che tutto può sulla sua schiava". In un passaggio si diceva: "Io signore e padrone mi impegno a dominare l'anima della mia sottomessa".

"Castello di menzogne"

"Nei concitati giorni che portarono all'omicidio – ha sottolineato la procuratrice aggiunta di Bologna - Gualandi si trovava prigioniero di un castello di menzogne da lui stesso costruito". L'imputato, per la prima volta presente in aula, ha sempre sostenuto l'ipotesi incidente, uno sparo esploso per errore durante una colluttazione. "Ma come si vedrà dalle consulenze tecniche - ha detto la pm Russo - sull'arma non sono state trovate tracce né biologiche né dattiloscopiche di lei, ma solo dell'imputato". Nel ricostruire "la tormentata relazione" tra i due, la pm ha ricostruito come questa fosse fortemente squilibrata per l'età e per la vulnerabilità della Stefani e ne ha ricostruito la "ciclica altalenanza" di momenti di quiete e tensione, "fino al tragico epilogo".