Valanga in Trentino, tre scialpinisti travolti. Uno è morto, due salvi

Dopo un weekend nero in montagna, un'altra valanga si è staccata questa mattina nella zona di Capanna Presena, in valle di Sole, in Trentino, travolgendo tre scialpinisti. Uno di loro è morto, rimasto intrappolato sotto la neve. Gli altri due sono invece stati portati in salvo: a quanto si apprende due erano rimasti semisepolti dalla neve e i soccorritori sono riusciti a intervenire per liberarli completamente.