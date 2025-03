Grosseto, CC gli trovano droga sotto la protesi dentale: segnalato

L'escamotage non è servito ad un uomo ad uscire indenne da un controllo dei militari ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore

Una vasta attività di controlli finalizzati al contrasto all'uso e allo spaccio di stupefacenti è in corso in tutta la provincia di Grosseto, con pattuglie dell'Arma ogni giorno impegnate in posti di controllo sulle principali vie di comunicazione nonché nelle località a più alta frequentazione, specie nei fine settimana e nelle ore serali. Proprio il focus nelle località più frequentate è stato funzionale anche ad arginare possibili conseguenze negative derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche, specie se connesse alla guida di veicoli.

Da queste attività, non sono mancati risultati: a Follonica, i carabinieri nel corso di verifiche stradali e presso locali di intrattenimento notturno, hanno identificato oltre 50 persone in due giorni, elevando sanzioni a carico di 6 automobilisti che sono risultati positivi al alcol-test; altre 5 sono state contravvenzionate per condotte di guida pericolose o per ubriachezza molesta.

Altri riscontri sono arrivati dalla laguna di Orbetello e dall'Argentario, dove i militari della locale compagnia, impegnati nelle stesse attività, hanno fermato, tra gli altri, due persone a bordo di una vettura, di cui uno, la cui ansia era stata percepita dai militari dato che si toccava continuamente il viso in modo molto anomalo, nascondeva due dosi di droga, trovata dai carabinieri sotto la protesi dentale. Ciò tuttavia non gli è servito a uscire indenne dal controllo: l'uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.