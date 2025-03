Agrigento, neonato muore il giorno dopo il parto: aperta inchiesta

La mamma ha raccontato di non avere avuto alcun problema durante la gravidanza. I carabinieri, raccolta la denuncia dei genitori, hanno acquisito la cartella clinica e sequestrato la salma e la placenta

Un neonato prematuro è morto 24 ore dopo il parto all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I carabinieri, raccolta la denuncia dei genitori, hanno acquisito la cartella clinica e sequestrato la salma e la placenta. La Procura della Repubblica, nelle prossime ore, dovrebbe disporre l'autopsia per fare luce sulle cause del decesso. La mamma ha raccontato di non avere avuto alcun problema durante la gravidanza.