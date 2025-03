Samardo Samuels trasloca, incubo finito per i condomini in “ostaggio”

Ex stella dell’Olimpia Milano, con la quale ha vinto lo scudetto nel 2014, il 36enne era stato arrestato nella serata di sabato (ma poi rilasciato due giorni dopo) con l’accusa di terrorizzare i vicini con atti persecutori. Samuels martedì sera ha fatto le valigie: un respiro di sollievo per i condomini che avevano anche creato una chat di gruppo per scambiarsi informazioni prima di uscire o rientrare a casa

Samardo Samuels non terrorizzerà più i suoi vicini di casa. L’ex giocatore Nba, 36 anni, più di 2 metri di altezza e stella dell’Olimpia Milano, con la quale vinse lo scudetto nel 2014, ha fatto le valigie e ha lasciato il suo appartamento di via Valtellina 2, in zona Scalo Farini a Milano. “Ha caricato su una macchina verde alcuni pacchi, la bici, il monopattino e il suo cane corso. Lui si è allontanato dall’appartamento a piedi”, ha riferito al Corriere della Sera uno dei condomini. Samardo Samuels lo scorso sabato 8 marzo era stato arrestato dopo le denunce dei vicini che lo accusavano di comportamenti minacciosi e persecutori. Al fermo, poi convalidato dal Tribunale di Milano, non avevano però fatto seguito altre misure cautelari e l’ex cestista era tornato a casa due giorni dopo. Ora però l’incubo è finito: Samuels se n’è andato, ha trovato un appoggio momentaneo in un hotel della città e il suo appartamento verrà venduto o messo in affitto.

Le denunce dei vicini

I vicini di Samardo Samuels vivevano ormai come ostaggi nelle loro case. Non potevano uscire perché vessati dagli atti persecutori del giocatore o perché terrorizzati dal suo cane corso. Erano addirittura arrivati a creare una chat di gruppo nella quale si scambiavano informazioni per sapere quando era un buon momento per rientrare o uscire dalle proprie case. Una situazione invivibile che andava avanti da ottobre, quando il cestista si era trasferito in via Valtellina, e che aveva portato già ad altre denunce: in particolar modo una famiglia verso la quale Samuels aveva ricevuto il divieto di avvicinamento (divieto non rispettato e che gli è costato l’arresto dei giorni scorsi).