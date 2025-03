Milano, accuse di stalking contro ex giocatore di Nba Samardo Samuels

Samardo Samuels, 36 anni, ex centro dell'Olimpia Milano, con la quale ha vinto lo scudetto del 2014, è stato arrestato sabato sera dai carabinieri a Milano con l'accusa di aver terrorizzato i vicini con comportamenti minacciosi e persecutori. Il giudice per la direttissima del Tribunale di Milano ha poi convalidato l'arresto, ma nei confronti del cestista, al momento senza squadra, non sono state emesse altre misure cautelari oltre a quella a cui è già sottoposto dal 20 febbraio su ordine della gip Sara Cipolla nell'ambito di un'indagine per atti persecutori condominiali. Samuels è quindi potuto rientrare nel suo appartamento al piano rialzato, in zona Farini, nella parte nord della città. In quello stesso condominio al centro delle lamentele e delle denunce degli altri condomini. Dai loro racconti, infatti, è emerso che nella serata di sabato l'ex stella del basket ascoltava musica alta e beveva alcolici mentre il suo cane, un molosso, girava libero in cortile terrorizzando una famiglia del suo condominio, che si era rifugiata nel seminterrato del palazzo senza poter rientrare in casa e aveva chiesto aiuto al 112.