Neonati trovati morti a Parma, salme benedette e sepolte al cimitero

Le salme dei due neonati trovati morti nel giardino della villetta di Vignale di Traversetolo sono state benedette e sepolte nel cimitero di Bannone, in provincia di Parma. La cerimonia per Angelo Federico e Domenico Matteo, questi i nomi dei piccoli, si è tenuta questa mattina in forma privata. Assente Chiara Petrolini, la 22enne madre dei bambini ora ai domiciliari perché indagata per il duplice omicidio e la soppressione di entrambi i cadaveri. Presente invece Samuel, padre dei piccoli ed ex fidanzato della ragazza. L’uomo ha partecipato alla celebrazione, officiata dal parroco locale padre Antonio Ciceri, accompagnato da familiari e amici più stretti.