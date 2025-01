Neonati morti a Parma, il padre ha registrato i nomi all'anagrafe

Petrolini è tornata a vivere nella casa di Vignale

La giovane, indagata per duplice omicidio volontario e soppressione di entrambi i cadaveri, si trova ai domiciliari dal 20 settembre e da pochi giorni ha fatto rientro nell'abitazione di Vignale, dissequestrata. Angelo Federico è il primo bimbo ad essere stato ritrovato, il 9 agosto scorso, era venuto alla luce due giorni prima e poi sotterrato nel giardino di strada Baietta. Secondo l'autopsia è nato vivo e deceduto per dissanguamento dopo che la madre ha tagliato il cordone ombelicale. L'esistenza di Domenico Matteo era emersa dopo il ritrovamento, sempre in giardino, di resti ossei da parte dei Carabinieri. Chiara lo aveva partorito il 12 maggio 2023. Non è ancora stato possibile stabilire con certezza se fosse nato vivo.