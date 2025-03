Fecondazione, Consulta esamina costituzionalità accesso donne single

Oggi la Corte Costituzionale inizia il vaglio della questione di legittimità dell’articolo 5 della legge 40, che prevede l’accesso alla procreazione medicalmente assistita "solo per le coppie di maggiorenni di sesso diverso coniugate o conviventi". "L’eventuale incostituzionalità non determinerebbe alcun vuoto normativo perché già queste tecniche sono garantite e previste su tutto il territorio", ha dichiarato Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni ascolta articolo

La legge 40 torna sotto la lente della Corte Costituzionale. Durante l’udienza pubblica di oggi è previsto che i giudici della Consulta avviino il vaglio della questione di legittimità, sollevata dal tribunale di Firenze, in relazione all'articolo 5 della legge, nella parte in cui prevede che possano accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solo "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi", e non, dunque, le donne single.

Il caso Tutto nasce dal ricorso di una donna quarantenne di Torino, Evita, che si è rivolta al giudice dopo che la sua richiesta di poter accedere a "fecondazione assistita di tipo eterologo con l'utilizzo di un gamete maschile di un donatore anonimo" è stata respinta da un centro di fecondazione assistita in Toscana a causa del divieto sancito dalla legge. Il tribunale di Firenze, quindi, ha deciso di trasmettere gli atti alla Consulta, rilevando nella norma in questione "plurimi profili di incostituzionalità". La normativa Come si legge nell’ordinanza di rimessione, "l'articolo 5 prevede un'irragionevole disparità di trattamento, senza che possa tale disparità essere giustificata da alcun interesse costituzionalmente rilevante, tra categorie di soggetti, a seconda che si tratti di coppia o di single, sebbene nel nostro ordinamento venga ammessa e tutelata la famiglia monogenitoriale e a seconda delle risorse economiche. Difatti qualora la donna si rechi all'estero per accedere alla procedura di fecondazione assistita, il rapporto di filiazione che ne scaturisce in Italia è riconosciuto dal nostro ordinamento". Inoltre, per i giudici fiorentini, la norma in esame contrasta anche con gli articoli 2 e 13 della Costituzione, "in quanto non tutela, sacrificandole, le esigenze di procreazione riconosciute dalla sentenza n. 151/2009 della Corte costituzionale e il diritto incoercibile della persona di scegliere di costituire una famiglia anche con figli non genetici, comportando una violazione della libertà di autodeterminazione con riferimento alle scelte procreative". A ciò va aggiunta anche la violazione dell’articolo 32 della Costituzione: come afferma il tribunale di Firenze, "il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione assistita alla donna single viola il diritto alla salute della donna precludendo alla stessa la prospettiva di divenire madre, considerando anche il fattore temporale legato alla sua fertilità", e dell'articolo 117, primo comma, della Carta costituzionale, in relazione ad alcuni articoli della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta di Nizza. Leggi anche Fecondazione assistita, +30% delle chance di successo in 10 anni