Genova, alcoltest positivo in bici: maximulta e lavori utili

L'arrivo di un nuovo incarico di lavoro, un aperitivo con gli amici per festeggiare. Così Francesco, 37 anni ed insegnante precario, come racconta il quotidiano "La Repubblica", decide di recarsi nel centro storico di Genova dalla zona di levante e brindare alla bella notizia. Per farlo sceglie di prendere la bicicletta. La serata trascorre in allegria ma a questo punto succede quello che non avrebbe mai pensato. Mentre tornava a casa, l'uomo viene fermato da una pattuglia dei vigili urbani e sottoposto all'alcoltest: il risultato è positivo. A Francesco viene comminata una multa da 1100 euro e vengono assegnati 60 giorni di reclusione convertiti in 130 ore di lavori socialmente utili. Il mezzo non viene sequestrato e non c'è alcuna perdita dei punti previsti quando viene contestata la "guida in stato di ebbrezza". Ma la punizione è comunque severa.