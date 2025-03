È morto Pasquale Laurito, decano della stampa parlamentare

Noto per aver dato vita nel 1978 alla “Velina rossa”, il foglio di informazioni parlamentari sul mondo della sinistra nato in contrapposizione alla “Velina” bianca di Vittorio Orefice, Laurito è morto questa notte a Roma all'età di 97 anni. Aveva lavorato a lungo con l'Ansa e per conto dell'agenzia aveva seguito il Partito Comunista