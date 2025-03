Mestre, sedicenne scomparsa da più di una settimana: l'appello

Un nuovo appello, a una settimana dalla scomparsa. I genitori di una ragazza 16enne (Sofia S.) di Montagnana, comune italiano in provincia di Padova, hanno pubblicato un post su Facebook chiedendo aiuto per ritrovarla. La minorenne è scomparsa la mattina di lunedì 24 febbraio (alle ore 8.40 circa) nel tragitto tra Mestre, dove si trova la sua scuola, e Mogliano Veneto, dove stava temporaneamente vivendo all’interno di una comunità protetta. L’ultimo contatto telefonico è avvenuto intorno alle 9.20 con un telefono non suo ed è stata vista l’ultima volta alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Come riportato nel volantino pubblicato dalla Città di Montagnana, Sofia è alta circa 1,70 metro e, al momento della scomparsa, indossava un vecchio paio di scarpe bianche Nike, pantaloni e bomberino nero; i capelli erano raccolti e non ha con sé contanti, cellulare e tantomeno i documenti.

Informazioni e contatti

“Aiutateci a condividere - hanno scritto i genitori nell'appello diffuso su Facebook - Siamo i genitori di Sofia, la ragazza scomparsa all’uscita di scuola a Mestre ancora lunedì scorso. Siamo disperati, dopo quasi una settimana dalla sua scomparsa, nonostante la nostra denuncia all’autorità giudiziaria, si è a un punto morto e il tempo passa. – scrivono i genitori - Ci sembra impossibile che, con tutte le chiamate che sta facendo ai nonni (da cui si capisce che qualcuno l’ha circuita e ha approfittato della sua età per portarla via), non si sia potuto localizzarla. Abbiamo cercato di stare lontano dai media per paura di compromettere le indagini ma il pericolo che le succeda qualcosa di brutto e che percepiamo dalle chiamate ci fa ricorrere anche ai social e a qualsiasi mezzo per diffondere il nostro messaggio di disperazione. Aiutateci per favore. riportateci Sofia”. Si chiede a chiunque abbia informazioni utili al ritrovamento di contattare i seguenti numeri: 3491698363 (mamma), 3406425353 (papà), 3284240170 (educatrice della comunità presso la quale Sofia è seguita).