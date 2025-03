Napoli, rapina da centinaia di migliaia di euro presso Poste Italiane

Ad accorgersi dell’accaduto e avvisare le Forze dell’Ordine è stato un impiegato dell’ufficio di Corso Meridionale arrivato questa mattina sul luogo di lavoro. I ladri si sarebbero serviti di un buco praticato in una parete per giungere fino al caveau

Questa mattina, intorno alle otto, un impiegato dell’ufficio di Poste Italiane di Corso Meridionale, nella Città Metropolitana di Napoli, si è trovato di fronte ai segni evidenti di una rapina e ha allertato subito il 112. Sono intervenuti sul luogo i carabinieri della compagnia Stella, che, al momento, stanno indagando per chiarire la dinamica e individuare i responsabili, anche grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza. Secondo le prime ricostruzioni, dei malviventi sarebbero entrati nel locale giungendo fino al caveau, attraverso un buco praticato in una delle pareti. Il furto ammonterebbe a circa 500mila euro in contanti, una cifra che sarebbe servita, in gran parte, per il pagamento delle pensioni, così come avviene nei primi quindici giorni del mese.